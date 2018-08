"Või maksab poes soodushinnaga 1,69. Miks selline hind? Võikriis on ju möödas ja piima hind pole viimasel ajal muutunud," ei mõista lugeja, miks on või hind taaskord tõusnud.

Põllumajandus-kaubanduskoja turuinfo spetsialist Vevo Olevsoo selgitab võihinna tõusu sellega, et piimarasva kogus kilogrammis piimas on suvekuudel vähenenud ja seega kulub või valmistamiseks rohkem piima.

Samal ajal pole tõusnud näiteks juustu hind seetõttu, et juustu valmimine on pikaajalisem protsess. See tähendab, et juustu jaehinna tõus on alles ees.

"Joogipiima hind sõltub samuti väga erinevatest teguritest, kuid joogipiim on kiiresti riknev toiduaine ja seda tuleb müüa sellise hinnaga, et poleks tarvis riknenud toodet ära visata," ütleb Olevsoo.

