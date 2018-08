Väikeses Šoti linnakeses esineb mustkunstnik. Ta paneb oma naisassistendi laval olevasse kasti, teeb selle kohal kätega mõned salapärased liigutused ja kui kast avatakse, siis on selles ainult kaks küülikut.

Pärast etendust läheb üks vaatajatest mustkunstniku juurde ja küsib, kas too ei võiks nähtud kunsttükki korrata tema naisega.

"Muidugi võin. Aga kas te ei karda, et te oma naisest ilma võiksite jääda?"

"Asi pole üldsegi naises. Ma nimelt lubasin pojale kinkida sünnipäevaks kaks küülikut."