Raadio 2 hommikuprogrammis käis külas räppar Tiiu, kes rääkis, et on päriselus pigem tagasihoidlik inimene. "Päris Tiiu on veidi tagasihoidlik, aga kui räppar Tiiu tuleb välja, hakkavad uksed paukuma ja möll pihta," vahendab Menu.

Tiiu rääkis ka oma artististiilist, mida paljud peavad liiga väljakutsuvaks. "Naised, lehvitage oma sinke. Kui teil on midagi lehvitada, jumala eest, tehke seda. Ärge võtke üldse südamesse, kui keegi ütleb, et nii ei kõlba või nii ei tohi teha. Elage oma elu ja singid lehvima."