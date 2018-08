Neljapäeva öösel astus 13 Narva linna volikogu liiget Keskerakonna hingekirjast välja. See oli vastus erakonna juhatuse nõudmisele, et volikogust ja Narva linna äriühingute nõukogudest taandaksid end kaheksa keskerakondlasest linnavolinikku, kes on saanud korruptsioonikahtlustuse. Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas on toimunuga rahul. „Nad on ise oma otsuse teinud ja erakonnast ära läinud. See saatus oleks neid kindlasti homme juhatuses ees oodanud,“ ütles Ratas.

Kuna kaheksa keskerakondlasest Narva volikogu liiget on saanud korruptsioonikahtlustuse, otsustas Keskerakonna juhatus eelmise nädala reedel, et need inimesed peavad volikogust ja linnaga seotud organisatsioonide juhatusest lahkuma. Narva volikogu liikmed aga juhatuse otsusega päri ei olnud ning astusid vastusammuna erakonnast täna öösel välja.

Jüri Ratase hinnangul on sündmused Narvas arenenud nii nagu erakond on seda soovinud. „Me oleme soovinud toetada ca 57 000 Narva elanikku, et Narva juhtimine oleks läbipaistvam, et seal ei oleks selliseid korruptiivseid tegevusi,“ rääkis Ratas valitsuse pressikonverentsil, rõhutades korduvalt, et seisab selle eest, et Keskerakonna hingekirjas ei oleks kohta korruptiivsetel inimestel. „Nad [Narva volikogu 13 endist Keskerakonna liiget] on ise oma otsuse teinud ja erakonnast ära läinud. See saatus oleks kindlasti neid homme juhatuses ees oodanud.“