Käesoleva aasta maist kuni oktoobrini teeb statistikaamet leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringut, millega testitakse registripõhise rahva ja eluruumide loenduse metoodika kvaliteeti. Hoolimata uuringu pikast nimetusest on küsimustik üsna lühike ja lihtne ning selle täitmine ei võta aega rohkem kui viis minutit. Uuringu käigus küsitletakse ligi 30 000 inimest üle Eesti. Uuringu valim on aadressipõhine ja küsitletakse sellel aadressi reaalselt elavaid isikuid.

Sel nädalal jagasid murelikud kodanikud sotsiaalmeedias infot, et Harjumaal liigub ringi kelm, kes esitleb end rahvaloendajana, kuigi rahvaloendust ei ole käimas. Statistikaamet annab teada, et amet teeb hoopis võrdlusuuringut.

"Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, seega loodame inimeste teadlikkusele," rõhutab statistikaameti kommunikatsioonispetsialist Toomas Viks. Iga inimese olukord on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine uuringusse sattunut asendada. Isikul on õigus uuringus osalemisest keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild kaotsi. Küsitluses osaledes annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki puudutavaid otsuseid tehes tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.