Postimehe veebisaates "Otse Postimehest" kutsuti kaamera ette Vabaerakonna juht Andres Herkel, kes sattus kolmapäeval meediakeerisesse, sest saab erakonnakaaslasega lapse. On tegemist valimiste eelse tähelepanutõmbamistrikiga?

Kuuldes, et tema vastas seisev ajakirjanik soovib vestelda palju kõneainet pakkunud teemast, avaldas Herkel esmalt vastumeelsust sel teemal üldse kommentaare anda. Sellest hoolimata ütles ta: "Ma kinnitan, et kõik, mis minu elus on juhtunud või hakkab juhtuma - see on üsna teadlik valik ja sellega on tehtud nõndaviisi, et kõik osapooled saaksid võimalikult vähe haiget." Herkel lisas, et kõige olulisemaks peab ta seda, et ülikooli astuv poeg on saanud ühes isaga kasvada.

Vabaerakonna reitingud pole viimastel ajal olnud kuigivõrd säravad. Ajastati lapse saamine Külliki Kübarsepaga valimiste eelsesse aega meelega, et saada tähelepanu? "Ei, see on absoluutselt eraeluline küsimus ja kui nüüd püstitada küsimus nii, et kas see on hea eeskuju või halb eeskuju, siis kindlasti ei ole see mingis vaates väga eeskujulik," vastas Herkel. "Aga ma tahaksin seda, et ka avaliku elu tegelased Eestis julgeksid teha neid otsuseid oma elus, sest vastasel juhul, kui inimestel jäävad need otsused tegemata, on meie tulevik palju kurvem," lisas ta.