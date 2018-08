Poplaulja Justin Bieberi ekskallim Selena Gomez on endise peika kihluse pärast väidetavalt väga õnnetu ning loodab, et kihlus ei jätku, vahendab Mirror.

Selena ja Justin käisid väga pikalt kokku ja lahku, kuni otsustasid sel aastal lõplikult lahku minna. "Selena loodab ja palvetab salaja, et Justin ei abiellu Haileyga. Selena õnnelikemad ajad olid koos Justiniga ning ta arvas alati, et Justin abiellub just temaga," väidab allikas.

Justin oli modell Hailey Baldwiniga käinud vaid mõni kuu, kui talle abieluettepaneku tegi. Allika sõnul murraks nende abiellumine Selena südame. "Selena tunneb, et mida kauem Justin ja Hailey kihlatud on, seda vähemtõenäoline on nende abiellumine. See murraks Selena."