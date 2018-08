Politsei- ja piirivalveameti Süsta sadamas esitleti uut patrull-laeva Raju, mille ristiema on Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid sõnas, et Raju ristimise ja teenistusse võtmisega on PPA laevastik oma merereisiga jõudnud tänaseks punkti, kus kõik neli suuremat alust on uued või suhteliselt värskelt moderniseeritud. „See – uudsus ja moodsus – ei ole tingimata väärtuseks omaette, kuid tähendab, et kõik laevad on pidevalt valmis koheselt merele minema ja oma ülesandeid täitma. Sest vaid merel olles saab laevastik tuvastada võimalikke meie vetes liiklevaid kahtlaseid aluseid, turvata ja kontrollida väikesaari, kaitsta keskkonda või päästa meie vetes hätta sattunud meremehi. Samuti teha koostööd nii keskkonnakaitsjatega kui ka Eesti Mereväega ning seda igal ajal ja iga ilmaga. Kõiki neid ülesandeid hakkab täitma ka Raju vaatamata sellele, et nimetuse poolest on eelkõige tegemist reostustõrjelaevaga,“ sõnas president.

Siseminister Andres Anvelti sõnul on tegemist ainukordse laevaga. „Ja mis kõige tähtsam – Eestis ehitatud laevaga! Laev on kaasaja tehnoloogia parim näide, ta on keskkonnasõbralik ja selle varustust saab kasutada erinevate siseturvalisuse ülesannete lahendamisel: lisaks merereostuse seiramisele ja likvideerimisele suudab laev ka tuld tõrjuda ja on võimeline suurõnnetuste puhul päästma üle saja inimese elu. Ma olen uhke selle kodumaise tippsaavutuse üle ja usun, et sellisest laevast võiks vabalt saada ekspordiartikkel ka teistesse riikidesse,“ lisas Anvelt.