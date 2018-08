Depp väidab, et eksnaine ja tema sõbrad maksid talle voodisse roojamisega kätte selle eest, et Depp hilines kaks tundi Heardi 30. sünnipäeva pidustustele.

Johnnyle lähedalseisev allikas ütles, et Johnny sõnul püüdis naine junniga nalja teha. Amberi esindaja sõnas aga Mirrorile: "Bool on tõsised probleemid oma sisikonna kontrollimisega. See ei olnud mingi nali. See oli õnnetu juhtum ning loomadega seda juhtub. Meil pole rohkem midagi öelda. Miss heard liigub edasi ja ei soovi end selle rumalusega siduda."