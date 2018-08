Neljapäeval selgus, et seoses Narva keskerakondlastest linnavolinike ümber käiva ümber korruptsioonikahtlusega, on erakonnast välja astunud 13 linnavolinikku. Keskerakonna Narva piirkonna esimees Yana Toom ütles, et Keskerakond keeras oma nõudmistega Narva linnavolinikele vindi üle, vahendab ERRi uudisportaal.

Yana Toomi sõnul polnud tema jaoks linnavolinike lahkumine erakonnast üllatav. Ta lisas, et erakonnast lahkunud linnavolinikud jäävad Narva juhtimise juurde ja linnapeaks jääb Tarmo Tammiste, kes on endiselt Keskerakonna liige.

"Keskerakond jääb linnas võimule, aga inimesed, keda erakonna juhatus üritas survestada, sellele survele ei allunud ja nad astusid erakonnast välja," lausus Toom.

"Kokkuvõttes ma ütleks, et [kesk]juhatus keeras vindi üle," sõnas ta, lisades hiljem, et soovib Mihhail Korbile piirkonna nullist ülesehitamisel edu.