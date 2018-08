Pühapäeval, 19. augustil taaspühitsetakse Naissaare Püha Maarja kabel. Sündmusel osalevad aukülalistena Rootsi kroonpritsess Victoria, tema abikaasa prints Daniel ning Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Naissaare Püha Maarja kabel. (EELK Konsistoorium)

Naissaare kabeli taaspühitsemine toimub kabeli esmakordse pühitsemise 80. aastapäeval. Eestis ja mujal maailmas elavaid naissaarlasi ühendav sündmus märgib ühtlasi Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.

Okupatsiooniajal rannarootslaste kahekordse väljasaatmise üle elanud Naissaare Püha Maarja kabeli taastamine on toimunud EELK Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse eestvedamisel ja selles on osalenud naissaarlaste kogukond kodu- ja välismaal ning paljud eraisikutest toetajad. Kabeli taaspühitsemise eel oli suurim tähtsündmus aastal 2005, mil kabeli torni paigaldati taas rist. Kabeli viimase risti võtsid 1940. aastal kodudest teistkordselt lahkuma sunnitud naissaarlased endaga kaasa, et saarele saabunud punaväelased seda rüvetada ei saaks.