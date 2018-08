Popidiiva Madonna tähistab täna oma 60. sünnipäeva. Üheksa aastat tagasi külastas megastaar ka Tallinnat ning andis lauluväljakul pea kahetunnise kontserdi, mis oli otsast otsani välja müüdud.

Kontserdiaeg ei möödunud skandaalita. Toonane esileedi Evelin Ilves disainis spetsiaalselt Madonnale mõeldes rahvusliku tikandiga dressikomplekti. Kahjuks ei olnud superstaar nõus meie esileediga kohtuma ja nii pidi kontserdikorraldaja Peeter Rebane kehakatted andma üle Madonna mänedžerile. Too aga viskas riided prügikasti!

Skandaalne dressikomplekt Pille Minevi seljas (MATI HIIS)

"Jutt vastab tõele. Madonna polnud nõus proua Ilvesega kohtuma ja kontserdi korraldaja Peeter Rebane andis dressid lava taga üle Madonna mänedžerile, kes vaatas need üle, krimpsutas nina ning viskas need pärast Rebase lahkumist prügikasti," kinnitas üks korraldustiimi liige Elu24-le.

BDG tegevjuht Eva Palm nimetas aga kuulujuttu äärmiselt pahatahtlikuks ja inetuks. "See on täielik absurd ja väljamõeldis! Selle dressi andsin mina isiklikult Madonna mänedžerile üle. Ükski inimene ei pannud seda prügikasti – selleks on Madonna tiimi liikmed liiga kultuursed ja normaalsed."