Lääne prefektuur hoiatab: "Kui tahate Weekendi ajal ühest kohast teise sõita, soovitame vältida sarnaste kirjadega autosid. Need ei ole taksod ega korrektsed sõidujagajad, neil ei ole taksomeetrit ega teenindajakaarti."

Neljapäeval algab Pärnus Weekend festival. See pole märkamata jäänud ka kelmidel, kes püüavad pidulistelt lihtsal moel raha välja pressida.

Lääne prefektuur jagab sotsiaalmeedias fotot libatakso sildist, mida kandvale autole istumist tuleks vältida, sest see, millist hinda sõidu eest küsitakse, sõltub puhtalt juhi suvast ja mingeid garantiisid pole.



"Meil on infot, et mitmed inimesed plaanivad sellised või sarnased kirjad oma autodele paigaldada ja libataksot festivali ajal sõita," kirjutab prefektuur. "Hoiatame neidki, sest selline tegevus on ebaseaduslik. Me kavatseme neid autosid põhjalikult kontrollida ning näiteks trahv ainuüksi teenindajakaardi puudumise eest ulatub 600 euroni," seisab postituses.