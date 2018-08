Soome turisti šokeeris Saaremaal Salme külas räpane lehmaketi otsa aheldatud koer, kes elas mahakantud kaubikus lõksus. Turist imestas, kas taoline koerapidamine on Eestis tõepoolest lubatud ja pöördus Eestimaa Loomakaitse Liidu poole, olles valmis juba ka politseilt abi paluma, kirjutab Meie Maa.



Kohalikud teadsid kohale sõitnud Heiki Valnerile rääkida, et papi, kes koera toidab, ei ole süüdi. Eelmised omanikud jätsid koera kolides temale ja tema võttis vaevaks pakkuda koerale toitu ja peavarju. Bella on husky tõugu noor, ilus ja sõbralik loom, kuid tema pidamine käis papil üle jõu.

Bella pesti puhtaks ja vaadati arstide poolt üle. Hea tervise juures loom on saanud tänaseks uue kodu Lapimaal ehk Bella uus algus on parem kui looma päästjad osanuks oodata.