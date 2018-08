Sellest aastast alates on oluliselt kasvanud katsed tuua väljastpoolt Euroopa Liitu endaga kaasa fluoritud kasvuhoonegaasi ehk f-gaasi (freooni) balloone. Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et eraisikute poolt freooniballoonide käitlemine, sealhulgas Eestisse sissevedu on keelatud.

MTA Ida tollipunkti juhataja Voldemar Linno sõnul on sel aastal idapiiril olnud katseid ebaseaduslikult freooniballoone üle piiri toimetada juba üle 200, kui veel eelmisel aastal neid praktiliselt ei olnud. "Oleme seni kõikidel juhtumitel inimesi teavitanud tooteohutuse nõuetest ning piirilt kauba tagasi suunanud. Korduvate katsete puhul on meil lisaks kauba konfiskeerimisele õigus trahvida ka kuni 1200 euroga," märkis Linno.

Vastavalt Euroopa Liidu reeglitele peavad kolmandast riigist Eestisse imporditavad fluoritud kasvuhoonegaaside (f-gaasi) balloonid olema märgistatud. Lisaks üldisele märgistusele gaasi identifitseerimiseks (gaasi mark ja kogus) peab balloonil olema veel märgistus seal leiduva gaasi CO2 ekvivalentkoguse kohta. Nõuetele mittevastavaid tooteid ei tohi turule tuua ja neid ka Euroopa Liidu turul kasutada.

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2030 kahe kolmandiku võrra võrreldes aastaga 2010. Selleks vähendatakse järk-järgult fluorosüsivesinike hulka, mida võib turule lasta. Väga suure globaalse soojendamise potentsiaaliga gaaside import on keelatud, teisi f-gaase võib importida ainult vastava kvoodi alusel.

Fluoritud kasvuhoonegaase (f-gaase) kasutatakse tavapäraselt jahutus-, kliimaseadmetes ja soojuspumpades; tulekustutusseadmetes; vahutööstuses (nt ehitusvahud ja plaadid); lahustina ja aerosoolides.