Saan aru, et Keskerakonna nõue Pettai vastu on rahas mõõdetav, aga kuivõrd Korb ja Keskerakond jätsid seda uudist rahvale selgitades mulje, et nad nõuavad kompensatsiooni tegemata reklaamkampaania töö eest, siis tekkis mul kohe üks küsimus: kas Keskerakond soovib äkki, et Pettai kompenseeriks umbes 500 000-eurose regressinõude (seaduslik tagasinõude õigus) uue kampaaniaga?

Mihhail Korb vastas mu varahommikusele kõnele reipa häälega ja teatas, et mingit kampaaniat nad Pettailt küll ei taha. "See on nii keeruline teema, seda on raske selgitada, aga ma püüan..." ütles ta.

Sain Korbiga rääkides teada huvitava asja. Pettai vastu tehtud nõue põhineb sellel, et Priit Toobal oli kunagi väljastanud Pettai firmale garantiikirjad kahe laenu tagatiseks, mille ta oli võtnud suurärimeestelt Hillar Tederilt ja Oliver Kruudalt.

Hilisemas vaidluses vahekohtus otsustati, et Keskerakond peab selle laenu tagatiseks olnud garantiid välja maksma just Pettaile. Korb ütleb, et nad maksidki selle raha vahekohtu otsuse alusel kampaaniameistrile välja, aga sisuliselt maksid nad kinni Pettai laenu. Kuid nad ei saanud temalt vastu korralikku kampaaniat või midagi muud, mille kohta oleks saanud Paavo Pettai neile teenuse arve esitada.

Kui praegu jäi uudiseid kuuldes mulje, et Keskerakond on Pettai vastu juba kohtus hagi sisse andnud, siis tegelikult see asi päris nii ei ole. Korbi sõnul otsustab selle üle Keskerakonna juhatus alles 27. augustil.

Kokkuvõttes on tekkinud huvitav konstruktsioon. Keskerakond pidi oma kampaania jaoks võetud laenud tagasi maksma, aga nüüd, kasutades erilist juriidilist skeemi, on neil võimalus Pettailt raha tagasi nõuda.

Paavo Pettai võiks aga kompromissi korras pakkuda Keskerakonnale hoopiski 2019. aasta kevadkampaaniat, mis garanteeriks peaministri parteile taaskord võidu.

Pettai on ju tõestanud end kogenud kampaaniameistrina kõigile asjaosalistele ja kuivõrd suurärimehed said oma raha tagasi, siis leidub ehk uusi ärimehi ja huvilisi, kes oleksid nõus Pettai kaudu Keskerakonna uue valimiskampaania kinni maksma.