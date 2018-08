Ansambli Öed, kuhu kuuluvad Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand, üks popimaid lugusid on pala „Ära käpi mind!“. Naised tunnistavad Maalehele antud intervjuus, et eks neid on ikka peol katsuma tuldud ka. „Ning peame tõdema, et käppijaid on jagunud mõlema soo esindajate seas. Veel enam oleme aga näinud ja kuulnud lugusid, kuidas osa inimesi arvab, et neile on kõik lubatud. Meie leiame, et ei ole ikka küll,“ ütleb Kristel.

„Oleme sõpradelt igasuguseid jutte kuulnud ja pidudel ikka mõned rohkem purjakil härrad on endale natuke palju lubanud, aga see käib ka naiste pihta, kellel on mõni pidu lappama läinud,“ lisab Tuuli.

