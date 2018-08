Kui Võrust kuue kilomeetri kaugusel asuvas Väimelas sai teatavaks, et kunagise näidissovhoosi lehmalautadesse soovitakse rajada farm 360 000 munakanale, tõstis kohalik rahvas kisa – peljatakse ammoniaagihaisu ja elukeskkonna halvenemist.

OÜ Lõuna-Eesti Talumuna juhataja Tõnu Vetiku sõnul ei osanud ta uneski näha, et kanala rajamise plaan sellise vastuseisu osaliseks saab. Ta kirjeldab, et kui algselt olid ümberkaudsed elanikud kanalaga nõus, siis ühtäkki tekkis segadus numbrite ja levinud infoga: kuskilt pääses lahti jutt, et seal saab olema 60 000 kana, siis aga sai avalikuks tegelik plaan, mis näeb ette, et sulelisi saab olema 360 000.

Vähe sellest: kohalike peamiseks hirmuks on, et kanalast hakkab levima nii vänge ammoniaagihais, et ei saa enam aknaidki avada.

Vetiku sõnul on hirm põhjendatud, sest farmis saab ühes päevas sõnnikut kogunema umbes 40 kuni 45 tonni jagu, kuid see kogutakse regulaarselt kinnistesse konteinerisse ja veetakse farmi juurest mõnda biogaasijaama.

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.