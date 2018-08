2016. aastal võlus "Eesti laulul" publikut siniste juustega Hanna Parman, kes astus lavale ansambli Go Away Bird solistina. Nüüd on naise elus toimunud väga rõõmus sündmus, mida ta oma jälgijatega ka sotsiaalmeedias jagab.

Nimelt palus Hanna kallim Meelis tema kätt. Noored annavad kihlumisest teada armsa pildiga Facebookis.