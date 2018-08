Muusik Jaanus Nõgistol mõlkus meeles üks tore projekt, mille tarvis tal oli vaja leida kitarr, millega ta mängis ansambli Ruja lugusid aastatel 1977-1982. Sotsiaalmeedia abiga läks võimatuna näiv missioon korda.

"Ahoi, kõikvõimas FB! Kas keegi siin võib teada selle kitarri tänapäevast omanikku ja asukohta? Kuulus Gibsoni koopia (Kasuga SG), millega on mängitud RUJA lood aastatel 1977 - 1982. Ühe ägeda EW 100 kultuurse üritusega seoses oleks seda vaja mõneks ajaks laenata... 1994 aastal oli ta kusagil Võrus või selle vahva linnakese lähedal olemas olnud," kirjutas Nõgisto Facebookis.

Juba järgmisel päeval kirjutas Jaanus pildi all, et pill ja selle omanik on leitud.