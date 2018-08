Keskerakonna juhatus otsustab ilmselt augusti lõpus esitada hagi endise kampaaniameistri Paavo Pettai ettevõtte Midfield vastu, nõudes ettevõttelt pool miljonit eurot. Erakonna hinnangul peaks Pettai firma tagastama varasemalt garantiikirjade alusel väljamakstud raha, sest Midfield erakonnale teenuseid osutanud ei ole, vahendab ERRi uudisportaal.

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul tehakse praegu vastuhagi esitamiseks ettevalmistusi.

"See summa on praktiliselt samas ulatuses, mis on välja makstud arbitraaži otsusega. Vastuhagi aluseks ongi see väljamakse, mis erakond tegi, kuna selle raha eest Midfield OÜ ei ole Keskerakonna jaoks teenust pakkunud," lisas ta.