Vene uusrikka juures käib pidu. Kaks sõbrannat satuvad vestlema: "Ma nägin, et sul on uus auto?"

"Jah, tead, mul oli eile vaja kiiresti mehele panka helistada ja ma läksin lähimasse kauplusesse. Tuli välja, et see on Mercedese autosalong. Noh, saad aru, piinlik oli ilma midagi ostmata väljuda."