Endine sõjavälendur, Koreas ja Vietnamis kommunistide vastu sõdinud Jüri Toomepuu leiab, et Hispaania hävitaja poolt Lõuna-Eestis 7. augustil eksikombel välja tulistatud raketijuhtumis uurimise täpseid ja õigeid tagajärgi arvatavasti ei avalikustata.

"See oli kas otseselt lenduri lohakus või kaudselt nende lohakus , kes oleks pidanud hoolitsema selle eest, et riket, mis laseb raketi lendu väljaspool selleks ette nähtud treeninguala, ei tekkiks," ütleb Ameerika sõjaväe erukolonelleitnant Jüri Toomepuu. "Kindlasti uurib Hispaania lennuvägi seda nendele

äärmiselt piinlikku intsidenti. Loodan, et Eesti valitsuse organid on nõudnud selgitust," räägib ta. "Uurimise täpseid ja õigeid tagajärgi arvatavasti ei avalikustata. Hispaania lennuväele meeldiks ilmselt paremini, kui see aps vajuks võimalikult kiiresti unustuse hõlma. "