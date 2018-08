Narva volikogu arutab sel nädalal kahe veriste kätega kommunisti nime kandvate tänavate nimevahetust, kuigi siiani pole volikogu enamik soovinud teemaga tõsiselt tegelda.

Üks Narva suurematest tänavatest on siiani Narva töörahva kommuuni esimehe, Narva sõjarevolutsioonikomitee juhtivtegelase ja Narva linna täitevkomiteed juhtinud Albert-August Tiimanni nimeline, teine tänav on aga nimetatud Narva sõjarevolutsioonikomitee esimehe, 1918. aastal Narva punakaardiväe polgu rajanud Ancis Daumanise järgi. Narva linnasekretär Ants Liimets avaldas mullu detsembris ERRi teatel lootust, et linnas senini kahe veriste kätega kommunisti nime kandvad tänavad saavad uue nime paari kuuga, aga ühe Narva linnavoliniku sõnul pole nimevahetuse plaaniga kusagile jõutud. „Volikogu enamik, keskfraktsioon, ei soovi selle teemaga tõsiselt tegelda ehk ära otsustada. Saadab küsimuse kord komisjonidesse, kord soovitab elanike seas küsitlust teha, mille tulemusel ilmselt jääks nimed alles,“ rääkis ta. Mullu detsembris ütles Liimets ettekandes, et Eesti Töörahva Kommuuni ajal lasti maha 67 inimest ning on küsitav, kas Narva tänavad peaksid kandma selliste „kangelaste“ nimesid.