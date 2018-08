Näitleja Tõnu Aav on lugenud Vikerraadios õhtujutuks teost „Onu Teodor, kass ja koer“.

„Olen raadios sisse lugenud nii mõnedki Eduard Uspenski jutud ning pean ütlema, et minule on tema kangelased olnud üks suur ja positiivne avastus. Võrreldes paljude teiste lasteraamatute tegelastega, on nad väga erinevad ning leidlikult kirja pandud. Hindan Uspenski loodud karaktereid äärmiselt kõrgelt, neid lugusid lugeda on olnud äärmiselt huvitav.“