Kuu aja pärast, 15. septembril saab Eestist 40 tunniks maailma naba. Eestis juba kümme aastat korraldatud „Teeme ära“ laieneb Maailmakoristuspäevana üle kogu maailma. Tänaseks on koristustalgutele registreerunud 150 riiki.

Eestlastest aktivistide eestvedamisel koristab 15. septembril oma koduümbrust umbes 20 miljonit inimest, kuid see arv võib veel suuremaks kasvada. Kõikides riikides algavad talgud kell kümme ning koristatakse viis tundi. Aktsioonist tehakse ka otseülekanne, mis algab Eesti aja järgi 14. septembri õhtul kell 23, kui talgud Uus-Meremaalt alguse saavad, ja lõpeb 16. septembri hommikul kell neli, kui Hawaiil viimane inimene koristamise lõpetab.

„Kahtlustan, et me tagasihoidlike eestlastena ei saa veel päris täpselt aru, mille me oleme oma kümne aasta taguse „Teeme ära“ koristustalguga maailmas ellu kutsunud ja kui ulatuslik on see aktsioon, mis toimub igas ajavööndis 15. septembril,“ sõnas Maailmakoristuse juht Eva Truuverk. Kui neli aastat tagasi Maailmakoristuse idee alguse sai, seati eesmärgiks kaasata kolm neljandikku maailma riikidest – 150 riiki. Eelmisel nädalal see unistus täitus. Viimaste liitujate seas olid Fidži, Vanuatu, Boliivia ja Poola. Aga liitumiseks on veel ju kuu aega.