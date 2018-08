Täna tähistab 60. sünnipäeva Madonna – üks maailma kuulsamaid ja mõjukamaid naisi, kelle albumeid on müüdud üle 300 miljoni ning kelleta popkultuur poleks selline, nagu ta praegu on. The Telegraph võtab kokku, kuidas on see Michiganist pärit katoliiklikus peres kasvanud tüdruk nihutanud sündsusepiire ning muutnud maailma.