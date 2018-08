Veel selle aasta veebruaris mainis kauaaegne viljakas lastekirjanik Eduard Uspenski väljaandele Argumentõ i Faktõ, et tal on mõned uued lasteraamatute ja -kirjanduskangelaste ideed. „Peab jõudma need ellu viia,“ ütles ta. Millised need ideed on, ei saagi me enam paraku teada. Krokodill Gena, Potsataja, kõuts Matroskini, onu Fjodori, postiljon Petškini ja paljude teiste armastatud multifilmitegelaste looja loome- ja elutee katkes üleeile 80 aasta vanuses.