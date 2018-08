Eesti sildu kontrollitakse ja need on ohutud, ütles Itaalia Genova sillavaringut kommenteerides Tallinna Tehnikaülikooli sillaehituse õppetooli professori Juhan Idnurm. Idnurm ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud usutluses, et kuigi Genova sild purunes, ei tähenda see, et kõik 50 aastat tagasi rajatud sillad oleksid ohtlikud, vahendas ERRi uudisteportaal. Sillad projekteeritakse tema sõnul suure koormusvaruga ja neid korrektselt hooldades peaksid need vastu pidama vähemalt sajandi.

"Eesti sildade puhul jah esineb mõningast lagunemist, aga see on lihtsalt aja möödudes toimuv konstruktsiooni lagunemine ja see ei põhjusta silla sellist kandevõime kadu, et sild sisse kukuks," rääkis professor.