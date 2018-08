Psühhiaatrile helistab erutatud naine:

"Doktor, minu mees kujutab ette, et on hobune! Ta sööb kaeru, hirnub ja on viimasel ajal hakanud ka takka üles lööma!"

"Tooge oma mees siia," ütleb psühhiaater, "ma vaatan ta üle."

"Aitäh, doktor, ma panen talle sadula selga ja hakkan kohe tulema."