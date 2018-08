Mis on kõige parem hekitaim ja kuidas rajada ilus hekk?

Okaspuud on väga tänuväärsed puud. Erinevalt lehtpuudest on nad dekoratiivsed aasta läbi, nende alt ei pea sügisel lehti riisuma, neid ei ole vaja regulaarselt lõigata ning olles väga pikaealised kaunistavad nad aeda aastakümneid. Paljud okaspuuliigid on suured kõrged palgipuud, samas võivad nende sordid ja vormid olla ka madalakasvulised näiteks sammasja, keraja, laiuva või roomava kujuga. Rääkimata okaste värvist, mis varieerub rohelisest ja kollasest kuni hõbehallini.

Kõige kiirema kasvuga sort hekiks on ’Brabant’ (juurdekasv aastas kuni 40 cm). Kui heki kasvamisega kõrgusse on rohkem kannatust oodata, siis ilusa heki saab sortidest ’Smaragd’ ja ’Holmstrup’. ’Smaragd’ on tiheda korrapärase kitsaskoonilise võraga puu, aastane juurdekasv kuni 15 cm. ’Holmstrup’ on ilusa võraga ja tumerohelise okkaga elupuu, aastane juurdekasv kuni 10 cm.

Hekitaimena annab elupuu kõige kiiremini soovitud tulemuse

Soovitused kauni ja tiheda heki istutamiseks

Okaspuid võib istutada kogu vegetatsiooniperioodi vältel, kuid parim aeg on …

Loe edasi Aiaparadiisi blogist SIIT!