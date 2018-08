Ärimees Andres Peets jagab sotsiaalmeedias ehmatavat seika hommikust. Mees avastas nimelt, et tema maja uksed on ära lõhutud ja keldris redutab varas.

"Päev algas tegusalt. Avastasin hommikul, et meie maja uksed on lõhutud. Keldrist leidsin päti, kelle “rahustasin” kiirelt maha ja kutsusin politsei. Õnneks ei pidanud kaua ootama. Politsei ütles, et vana klient, kes mõni aeg tagasi vanglast vabanes," kirjutab mees.