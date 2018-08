„Mina hindasin teda kõrgelt ja lugesin rohkem teoseid, kui tavatsetakse nimetada, aga aeg on oma töö teinud. Ma olen ikkagi 92 ja tunnen, kuidas hakkan unustama, aga Uspenski nimi on mul vaatamata kõigi unustuste juures meeles. See on ka näitaja!” naerab lastekirjanik Heljo Mänd.

„Kui kuulsin raadiost, et Uspenski suri 80aastaselt, olin väga üllatunud, sest olin kogu aeg arvanud, et ta on minust vähemalt 20 aastat vanem. Vot selline üllatus!” imestab Heljo Mänd. „Mul ei ole praegu tema raamatuid käepärast, olen kõik lastelastele ära jaganud. Kui tema surmast kuulsin, meenus kohe üks roosade kaantega raamat, mida ma huviga lugesin. Kui keegi ütleks mulle selle nime, tuleks mul kohe meelde!” üritab lastekirjanik teose nime meenutada. „Ma ei ütleks, et Uspenski oleks mulle nüüd eeskujuks olnud, aga lugesin kõike, mis temalt tuli, huviga,” kinnitab lastekirjanik.