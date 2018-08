Talibani terroristide üllatusstrateegia töötas - kokku viis päeva kestnud veristes kokkupõrgetes linna kaitsjatega hukkus vähemalt 140 Afganistani sõdurit ja politseinikku ning 150 tsiviilisikut. Inimesed ei julgenud kodudest väljuda, sest isegi kui tänaval kõndisid sõdurivormis mehed, ei võinud iial teada, kas need on õiged sõdurid või maskeeritud terroristid.

Seda, kui võimetu oli Ghazni äkkrünnaku ees, näitab seegi, et juba piiramiste teisel päeval hakkasid linna haiglates otsa saama ravimid ja esmaabivahendid haavatute eest hoolitsemiseks. Üksikud poed, mille omanikud veel üldse julgesid uksi avada, müüsid allesjäänud kaupa kõrge hinnaga.

Terroriteod jätkuvad Afganistanis ka mujal. 15. augustil õhkis enesetaputerrorist ennast ühes Kabuli šiiitide huvikoolis. Taliban siiski selle rünnaku eest vastutust ei võtnud. Samal päeval taandusid nad Ghazni linnast, kui Afganistani vägedele tõttasid appi ameeriklased.

15. augustil teatas rühmitus, et ei tee enam rahvusvahelise Punase Risti töötajatele erandit ega luba neil Talibani kontrolli all olevatel aladel ohutult liikuda. Rühmitus süüdistab heategevusorganisatsiooni, et nood pole Kabulis vangis istuvate Talibani liikmete heaks piisavalt ära teinud. Hetkel on Kabuli vanglates käimas talibanlaste näljastreik ning rühmitus nõudis, et Punane Rist streikijaid omalt poolt abistaks.

Punane Rist on rangelt neutraalne organisatsioon, aidates kõiki haavatuid ja korjates kokku konflikti mõlema osapoole hukkunuid, et surnukehad omaksete juurde jõuaksid. Tänu sellele lubavad ka mõned vägivaldsed rühmitused, nagu Taliban seni, Punasel Ristil ohutult oma tööd teha. Näib ehk vastuoluline, kuid ilma selleta ei jõuaks Risti arstiabi sageli ka ohvriteni.