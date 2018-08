Ei ole just igapäevane, et Eestis toimunud üritust vaatab umbes 50 miljonit televaatajat. Just nii palju huvitatud silmapaare prognoositi jälgima Tallinna toodud UEFA superkarikamängu Madridi (ja maailma) tippjalgpalliklubide Reali ja Atletico vahel.

Meistrite liiga võitja (Reali) ja Euroopa liiga tšempioni (Atletico) mõõduvõtt superkarika peale on küll palju vähem tähtis, kui eelmainitud kaks sarja, kuid rahvusvaheline jalgpallifinaal Tallinnas on siiski võimas sündmus. Realil olevat maailmas 490 miljonit fänni. Atletico toetajate numbrit internet ei paku, kuid vabalt võib väita, et kilulinna toodud jalgpall pakkus huvi kõvasti üle 500 miljonile inimesele.

Tekib kaks õigustatud küsimust – kas see on kõige suurem Eestis eales toimunud spordivõistlus ja kuidas Eesti sellest võidab? Eilse ürituse ainus tõsine konkurent on Moskva olümpiamängude purjeregatt 1980. aastal. Olümpiamängude kasuks räägib tõik, et see on universaalne kehakultuuripidu ning seetõttu ehitati pealinna nii mõnigi kuulus hoone – näiteks lennujaam või hotell Olümpia, Pirita spordikeskusest rääkimata.