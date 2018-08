Kui NATO õhuturbemissiooni käigus Eesti taevast kaitsnud Hispaania hävitaja tulistas eksikombel õhk-õhk raketi välja, läks meeletu ažiotaaž lahti mitte ainult maailma kõige vaenlasterohkemas riigis, vaid paraku ka meie endi juures.

Kas rakett kukkus Endla või Sirtsu sohu, on kümnenda järgu tähtsusega küsimus. Nagu ka see, kas see üldse kunagi üles leitakse või mitte. Nagu seegi, kas käsuliin liikus liiga aeglaselt. Seda enam, et Eesti soodes, kaasa arvatud Endla omas, leidub punakotkaste alla heidetud tuhandeid lõhkemata põrgumasinaid.

Mõistagi on see ebameeldiv juhtum ja igat apsakat tuleb põhjalikult uurida ning sellest järeldused teha. Rakettide, pommide, helikopterite, lennukite, kosmoselaevade ja sõjaväelaste allakukkumine on meie idanaabri juures juba nõnda sagedane nähtus, et kui sellised intsidendid üldse avalikkuse ette jõuavadki, siis mitte esikaantele. Sõjatehnikat ja laskemoona sajab alla ka paremates armeedes. Seega pole erilist põhjust seostada meil juhtunut hispaanlaste rahvusliku omapära või nende kaitse-eelarve suurusega.