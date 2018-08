„Eduard Uspenski oli hea kirjanik, kelle loodud Potsataja kuulub kindlasti venelaste kirjanduse klassika hulka. Mul on väga kahju, sest mulle näis, et ta on veel võimeline päris palju kirjutama,“ ütleb lastekirjanik Leelo Tunglal. „Kuigi tema viimased lood polnud ehk nii värsked, kui olid Prostokvašino omad,“ möönab ta.

Sellegipoolest leiab Leelo Tungal, et Uspenski looming jääb vene kirjandusse tükiks ajaks. „Ta polnud poliitiline tegelane ja sobib seepärast ka eestlasest lugejale väga hästi. Tema lood olid humoorikad ja vahvad ning Venemaal väga populaarsed,“ kiidab lastekirjanik.

„Lugesin Uspenski jutte siis, kui olin juba ise lastekirjanik,“ meenutab Tungal. „Neid lugesid ka minu lapsed ning nüüd veel aasta tagasi lugesin Onu Teodori tegemistest oma lapselapsele, kes oli siis kuue- või seitsmeaastane. Seal on just parajalt huumorit, mis sellisele vanusele sobib. Poisikesest Teodori – venelastele Fjodori – iseseisev elu võib olla paljude laste unistus,“ mõistab Tungal. „Veel tuleb meelde traktor, kes töötas piima jõul ja sõi toiduaineid. Lastele meeldivad sellised fantaasia uperpallid,“ teab lastekirjanik. „Potsatajat oleme ka lapselapsega lugenud,“ ütleb ta.

Tungal nendib, et nii mõnigi Uspenski lugudes olev nali võib tänapäeva lapsele arusaamatuks jääda. „Näiteks see, et keegi elab telefoniputkas. Lapsed ei teagi ju, mis see telefoniputka on. Omal ajal oli see aga populaarne koht, kus olid pikad järjekorrad, sest telefone oli väga vähe. Tolle aja lastele oli see huumor läbinähtav. Aga siis tulebki seletada, mis seal ikka! Elu muidugi muutub,“ leiab Tungal. „Aga palju on juttu ka sõprusest ja muudest igihaljastest teemadest, mida on tänapäeva lapselgi huvitav lugeda,“ kinnitab ta.

Tungal ütleb, et Uspenski on kirjutanud tuntud lasteraamatute kõrval ka toredaid luuletusi, mis tuleks eesti keelde tõlkida. „Neis on palju keelemängu. Sellega oleks natukene tegemist, aga seda huvitavam ja mängulisem see muidugi tuleks,“ leiab ta.