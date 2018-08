Saksamaal avastatud tavapuukidest viis korda suuremad superpuugid eesti bioloogi Urmas Tartese sõnul meie talve üle ei ela.

Tartese sõnul toovad rändlinnud endaga alati lõunast n-ö saadikuid kaasa. Kuna superpuugid on pärit troopikast, siis tõenäosus, et nad meie kliimas püsiva jäävad, on Tartese sõnul väike.

„Tänavune suvi ongi erakordselt soe, aga see, mis levikut takistab, on talv,“ ütleb bioloog. Tartes nendib, et soojenenud ilmade tõttu võivad säärased võõrliigid ka meil mõnda aega elus püsida, ent talve siiski üldjuhul üle ei elata.

Superpuugid on Tartese sõnul Saksamaal praegu ellu jäänud tänu sellele, et neil ei ole vahet, kelle verd nad imevad – seega söögiga neil probleeme pole.

Kas superpuugid jõuavad ka Eestisse ja kui suurt ohtu nad endast kujutavad? Tartese sõnul meile suurt ohtu siiski pole ja ta rahustab: „Suure tõenäosusega ei ela need superpuugid ka Saksamaal talve üle.“