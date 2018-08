"Tegelikult jäi see olukord mind väga vaevama. Ega see, mida mina tegin, ju ka päris normaalne ole. Sõitsin kõrvale ja hakkasin lihtsalt keset liiklust signaalitama... Aga ma tõesti ei tea, mida oleks sellises olukorras õige teha," arutleb Luik, et roolijoodikut saab politsei telefonivihje peale kontrollida, aga katsu sa tagantjärele nutinäppimist tõendada.

Küsimusele vastab politseimajor Sirle Loigo: „Ühest ja head lahendust ei ole. Kindlasti on oluline, et püüd kedagi liikluses korrale kutsuda ei pane rohkemaid liiklejaid ohtu. Sõidukiroolis telefoniga teise juhi keelatud tegevust filmides ei erine üks rikkumine teisest. Oluline on ise rahulikuks jääda ja leida märkuandmiseks ohutu moodus.

Teisele sõidukile kõrvale sõitmine võib kergesti viia liiklusõnnetuseni. Juhil lasub kohustus olla veendunud manöövri ohutuses. Signaali tohib anda ohu tekkimisel ning asulavälisel teel teise liikleja tähelepanu äratamiseks. Samuti võib juht vilgutada tulesid teise liikleja tähelepanu äratamiseks.

Roolis telefoni toksivale juhile parim viis märku andmiseks on foori taga või liikluseisakus silmside loomine, enamus meie juhte saavad aru, et teguviis ei ole õige.

Parim, mis me teha saaks, on, kui me ühiskonnas lepiks kokku, et me ei pane liikluses teisi ohtu ega tegele sõidukiroolis kõrvaliste tegevustega. Kindlasti saavad siia panustada kõik tööandjad, kolleegid - kui tead, et teine on sõiduki roolis, ära helista. Ja kui ilma ei saa, siis taga, et sõidukis oleks käed-vabad süsteem.