Läinud kuul avas harrastuskunstnik Toomas Reisalu Jõgeva kultuurikeskuses oma õlimaalide näituse. Teisipäeval läks mees näitust oma silmaga vaatama ja avastas, et üks tema maalidest on kadunud. "Selgus, et see maal on sõna otseses mõttes näituselt ära varastatud," väidab Reisalu nüüd.

"14. augustil käisin ise näitust vaatamas, et näha oma maale teises keskkonnas. Enda üllatuseks avastasin, et näituselt oli puudu üks maal. Kui hakkasin asja uurima, selgus, et see pilt on sõna otseses mõttes näituselt ära varastatud," kurdab mees. „See õlimaal on mõõtudega 40 cm laiust ja 50 cm kõrgust. Kujutatud on Artur Rehi, kes õppis kolm aastat Ameerikas Hollywoodis näitlemist ja selle aasta juunis lõpetas oma õpingud," kirjeldab mees väidetavalt kaduma läinud maali.

"Minu hinnangul polegi probleemiks tegelikult maali vargus, vaid politsei suhtumine, sest kirjutasin neile varguse kohta ka avalduse. Politseist vastatati, et kümne päeva pärast antakse mulle teada, kas kriminaalasi ka algatatakse. Mis seni toimub? Maal on kadunud, varastatud, aga politsei annab alles 10 päeva pärast teada, kas maalivargust hakatakse uurima," on mees nördinud. "Öeldakse ju, et kuumadel jälgedel on kõige parem kuritegu uurida. Praegu ongi ju kuumad jäljed. Üks maal pole niisama asi, mis ära kaoks - see on ikka päris suur kobakas. Aga politseil on aega terve ilm..."