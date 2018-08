California osariigi laastavad ajaloo seni suurimad metsapõlengud. Mida tulelõõma ohus kogukond aga tahab öelda paarile, kellest tuli alguse sai: teie pole süüdi.

CNN kirjutab paarist, kes sõitis 23. juulil Californias matkaautoga ringi. Ootamatult purunes üks rehv, autoratas põrkas korraks vastu asfalti, lendasid sädemed ja... alguse sai üks mitmest suurpõlengust, mis Californiale lähiaastatel tõenäoliselt miljardeid maksma läheb. Kuum ilm, tuhkkuiv rohi ja tugev tuul kindlustasid, et ühest sädemekesest kasvaks katastroof.

Carri põlengu nime saanud tulekahju on praeguseks hävitanud üle 51 395 hektari maad. Selles on hukkunud seitse inimest ning tuli on jõudnud metsatukkadest Reddingi linna servale.

Kes see autosuvilaga sõitnud paar on, pole ametivõimud avaldanud. Kuid Reddingi elanik Rachel leidis, et saadab neile Facebooki vahendusel lohutava sõnumi. Algul tahtis ta paarile saata kaardi, ent kui politsei keeldus nende nimesid avaldamast, postitas ta hoopis metsapõlengute infot edastavasse Facebooki gruppi.

Naise postitusele vastas üle 300 headsooviva inimese. „Me ei andesta, sest mida siin andestada! Seda nimetatakse õnnetuseks.“ „Me kõik teame, et see oli kõigest õnnetus ja oleks võinud ükskõik kellega juhtuda.“ „Saadame teile armastust, valgust, palveid ja ingleid, et nad teid ümbritseks, kaitseks ja lohutaks.“ Mõned terapeudid on pakkunud, et võivad paarile hingeabi anda, isegi mõned inimesed, kelle kodu on tules hävinud, on sõna võtnud, kinnitades, et mõistavad õnnetu olukorra juhuslikkust ja ei süüdista inimesi, kes midagi halba ei tahtnud.