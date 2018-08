Juba neljandat aastat Pärnu rannas toimuv Weekend festival on taas kätte jõudnud. Kõik tantsulõvid ja reivihundid on kogunenud suvepealinna, et tähistada viimaseid päikesepaistelisi päevi korraliku peoga. Üritusel on kohal ka Õhtuleht, kes toob teieni meeleolukad galeriid, värskeimad uudised ning intervjuud artistidega.

Sel aastal astuvad kolme päeva vältel publiku ette 5miinust, A boogie wit da hoodie, AC Slater, Afrojack, Andres Puusepp @ Andres Aljaste, Andy C, Alan Walker, Arop, Axwell/\Ingrosso, Big Shaq, Bombossa Brothers, Cover x byte, Brennan Heart, Brooks, David Guetta, Desiigner, Don Diablo, Erkki Sarapuu, Frank Walker, Galantis, Getter Jaani, Gorgon City, Hardwell, Headhunterz, Inna, Kermo Hert, Kert Klaus, KSHMR, Kygo, Lemaitre, Lemon Fight, Madison Mars, Malaa, Marek Talivere, Martin Jensen, Martin Solveig, Moksi, Netsky, Oliver Heldens, Pur Mudd, Post Malone, Proteus, Rammar DJ, Relanex, R3hab, Sander Valge & Siim Taba, Sigma, Syn Cole, Slushii, Stacey James, $uicideboy$, Swanky Tunes, The Second Level, The Prodigy, Tujamo, Tungevaag & Raaban, Wateva, Zhu ja paljud teised.