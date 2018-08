Okaspuud on väga tänuväärsed puud. Erinevalt lehtpuudest on nad dekoratiivsed aasta läbi, nende alt ei pea sügisel lehti riisuma, pole vaja regulaarselt lõigata ning olles väga pikaealised kaunistavad nad aeda kümneid ja isegi sadu aastaid. Paljud okaspuuliigid on suured kõrged palgipuud, samas kui nende sordid ehk kultivarid ja vormid võivad olla madalakasvulised sammasja, keraja, laiuva, roomava jne kujuga. Rääkimata nende okaste värvist, mis varieerub rohelisest ja kollasest kuni hõbehallini.

Kõrgekasvuliste okaspuude liigid nagu kuused, männid, nulud, lehised, ebatsuugad jt sobivad paremini kasvama parkidesse ja haljasaladele. Kuid madalamate okaspuude ja põõsaste liigid ning sordid on ideaalsed koduaeda. Okaspuud sobivad kasvama rühmana või üksiktaimena, pinnakatjana peenrasse või kiviktaimlasse, aiavaasi ja hekitaimeks. Huvitav on kindlasti teada, et hõlmikpuu, mis on suvehaljas ja ainulaadsete lehvikjate lehtedega, kuulub ka botaaniliselt paljasseemnetaimede ehk okaspuude hulka.

Koduaeda sobivad okaspuud. Milliseid okaspuid koduaeda valida?

Kuused on alati kindla peale minek. Nad on külmakindlad ega karda ka tuultele avatud kasvukohta. Koduaeda sobivad hariliku-, kanada-, serbia- ja torkava kuuse kääbuskasvulised sordid. Nad vajavad kasvuks viljakat hea drenaažiga mulda ja päikesepaistelist kasvukohta. Eriti valguslembesed on torkava kuuse ehk rahvakeeli hõbekuuse vormid. Varjutaluv on vaid harilik kuusk ja tema vormid. Harilik kuusk on ka hinnatud hekitaim, mis kannatab hästi pügamist või moodustab pügamata kõrge tuulekaitsemüüri.

Nulud sarnanevad kuuskedele, kuid nende okkad on märksa pehmemad, paljudel liikidel otsast sisselõikega ja okka alaküljel on valkjad õhulõheread. Ka ei ripu nende käbid allapoole, vaid asetsevad püstiselt puu ülaosas. Käbid on väga ilusad ja värvikad, kuid puu alt neid ei leia, sest samaaegselt seemnete valmimisega pudenevad käbid laiali. Tänu oma tihedale ja korrapärasele võrale on nulud väga dekoratiivsed. Nad eelistavad viljakat savikat mulda ja päikesepaistelist kasvukohta. Poolvarju taluvad siberi ja euroopa nulg. Kuna nad on tundlikud õhusaaste suhtes, sobivad paremini puhta õhuga maakohtadesse. Aeda sobivad halli, korea, siberi ja mäginulu sordid.

Kui soovid, et sinu jõulupuul okkad ei variseks, siis vali selleks nulg. 2-4 meetri kõrguse ja vahvate lillade käbidega korea nulg sobib sama eesmärgiga ideaalselt ka aeda istutamiseks.

Elupuud on rikkaliku sordivalikuga okaspuud. Meile hästituntud harilikul elupuul on keraja, sammasja ja püramiidja kujuga ning kollase, rohelise ja niitvõrselisi sorte. Elupuu on ka hea...

