Vilja on oma elulooraamatus meenutanud, et tutvus Edgariga ülikooliõpingute aegu. Filosoofialoengusse ilmus õppejõuks Edgar Savisaar. Kui loeng oli läbi, tuli Edgar minu juurde ja pakkus teha referaati teemal „Inimese tervis kui globaalprobleem“.

Eesti poliitmaastik on kuum ja kirgede rohkem. Nii mõnedki on leidnud tänu poliitikale enda elu (ühe) suurema armastuse.

1996. aasta 19. oktoobril Vilja ja Edgar abiellusid ja see liit jäi kestma 13 aastaks. Armuavalduse kõrval nähti ürituses ka poliitmaiku, kuna tulemas olid valimised. Eesti Päevaleht torkas sama aasta lõpus aasta oluliste sündmuste kokkuvõttes, et Edgar lõpetas abiellumisega eduka valimiskampaania. Järgnevatel aastatel spekuleeriti meedias, kas tegu on fassaadabieluga või mitte.

Aeg-ajalt kerkisid ka meediaskandaalid, kus Savisaart siresäärsete kaunitaridega koos nähti. Evelyn Sepp, Kadri Simson, Kristiina Heinmets, Katrin Siska, Sofja Derjugina – need on vaid mõned näited. 2007. aasta augustis pälvis palju tähelepanu ka kurikuulus foto, kus Savisaar oma nõuniku Moonika Batrakova rindu krabas.

Liikusid ka kuulujutud, et Vilja on viimasel ajal nautinud oma klaveriõpetaja Taimo Toomasti seltsi. Savisaared vaikisid ja alles detsembris, pärast valimisi, avaldati Keskerakonna koduleheküljel teade lahutusest.

„Otsus abielu lahutada on meie ühine otsus. Meil puuduvad erimeelsused kooselu lõppemise põhjuste osas ja meie vahel pole muid vaidlusi,“ seisis lakoonilises avalduses.

Ain Seppik ja Ilona Leib

2004. aasta novembris sünnitas toonane siseministeeriumi avalike suhete juht Ilona Leib poisslapse, kelle isaks tituleeriti ajakirjanduses tema ülemus siseminister Ain Seppik.

„Ma pean lugu privaatsusest. Olen 24 tundi valmis kõike ajakirjanike heaks tegema, aga see on minu eraelu,“ ei soovinud Leib pikemalt oma emakssaamisest ega lapse isast rääkida.

Maret Maripuu ja Igor Gräzin

"See [pulmad] on teema, millest ma nagu väga ei räägi, see ei paku ka kellelegi erilist huvi. Mina pean palju tähtsamaks Rail Balticu probleemi lahendamist," tulistab Gräzin 10. juunil 2017 nagu jutusoonele sattunud poliitik kunagi. Mai lõpus oli ta sõlminud kirikliku liidu enda Reformierakonna kaaslase Mare Maripuuga.

Gräzin ja Maripuu kohtusid 1995. aasta kevadel Toompeal. Siim Kallas oli teinud Maripuule ettepaneku Reformierakonda astumiseks ja ta oli toona fraktsiooni konsultant, Gräzin riigikogu liige, kirjutas Äripäev aastal 2008, jätkates: „Hiljem oli Gräzin akadeemias Nord õigusteaduste professor ja Maripuu tudeng. 22aastane vanusevahe polnud takistus, sest Gräzin on öelnud: jututeemat meil jätkus.“

2001. aastal sündis paari ellu poisslaps Kaspar.

Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus

2012. aasta 10. augustil astusid altari ette pärast 14 aastat kooselu Keit Pentus ja Rain Rosimannus. „Märkasime teineteist esimest korda erakonna kontoris 1997. Aga et meil mõlemal oli tol ajal teine elu veel pooleli, ei järgnenud sellele muud kui mõned repliigivahetused. Kuni avastasime ennast erinevatel üritustel järjest sagedamini teineteisega lobisemas, vaidlemas, filosofeerimas. Meil oli teineteisega põnev,“ on Pentus-Rosimannus kirjeldanud oma tutvumislugu oma abikaasaga Eesti Ekspressis. „Ja pärast seda, kui me 1998. aasta septembris ühelt Haapsalus toimunud ürituselt koos varem lahkuda otsustasime ja kahekesi hommikuni maailmaasju arutasime, jäime lahutamatuks.“

Kaja Kallas ja Taavi Veskimäe

Esimesed märgid Kaja Kallase ja Taavi Veskimäe lähematest suhetest jõudsid avalikkuse ette 2011. aasta jaanuaris, kui nad veetsid üheskoos aega vanalinna džässbaaris Clazz.

Paari suhe arenes kiiresti: samal aastal osteti maja Nõmmele ning novembris sündis perre poisslaps, kellele pandi nimeks Sten.

Pärast seda, kui Kaja väisas 2013. aastal presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõttu üksinda, kirjutati seltskonnameedias, et Kaja ja Taavi suhe on kriisis ning meest nähakse lõbustusasutustes teiste naistega flirtimas.

2013. aasta juulis kirjutati aga, et riigikogu liige Kaja Kallas ja tema lapse isa, endine rahandusminister, Eleringi juht Taavi Veskimägi, kelle karile jooksnud kooselust mõne aja eest räägiti, väisasid koos USA iseseisvuspäeva auks korraldatud üritust.

2014. aasta 20. juunil teatas nii Kallas kui ka Veskimäe Twitteris, et nende kooselu on läbi. „Otsustasime Taaviga lahku minna. Sõbralikult, hoolides ja head soovides. Tahtsime, et otse meilt kuuleksite,“ säutsus Kaja.

Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski

Siretiti ja Martinit hakati seostama 2015. aasta lõpul, kui Repinski habrast naist rüütellikult ühe oma erakonnakaaslase eest kaitses. Nimelt osutas Dmitri Dmitrijev blondile kaunitarile riigikogu Keskerakonna fraktsiooni tööseminaril soovimatut tähelepanu ning lõi talle üliägedasti külge. Külgelööja sai Repinskilt tugeva obaduse.

Paarike oma suhteid ei kommenteerinud. 2016. aasta märtsis kinkis Martin Siretile naistepäevaks ülisuure sületäie punaseid roose ja Kotka kinnitas lõpuks Õhtulehele: „Jah, me oleme paar.“

Vaid mõni päev hiljem vallandusid kuulujutud – Repinskil olla tegelikult kodus rase naine Oksana ning kuskil ootavat teda veel kolmaski kallim Ksenija!

„Mul on kahju, aga viimasel ajal on ka minu kõrvu jõudnud kuuldused, nagu oleks Martin mind mõni aeg tagasi rasedana maha jätnud. Tegelikkus on hoopis teine: minu elu on viimastel aastatel edasi läinud, ma olen isegi oma perekonnanime muutnud ja olen nüüdseks õnnelikus abielus oma praeguse abikaasaga, kelle last ma kannan,“ rääkis viimaseid nädalaid lapseootel Oksana. Ksenija näol oli aga tegu hoopis Martini endise elukaaslasega.

Repinski kinnitas Õhtulehele, et kõik on hästi. „Kui veebruari lõpul arutasime riigikogu fraktsioonis konverentsi tulemusi, tuli erakonnakaaslane aru pärima, süüdistus aga sama: miks ma jätsin Sireti pärast oma raseda naise koos lapsega maha! Lubas sellest ka teistele rääkida. Sain aru, et nendele juttudele tuleb lõpp teha, enne kui asi veel hullemaks keeratakse. Kui juba erakonnakaaslasest riigikogulane minu isiklikku elu torgib, siis tuleb asjad avalikult selgeks rääkida,“ rääkis ta 2016. aastal.

2016. aasta lõpul palus Repinski aga Kotka kätt ning ütles Õhtulehele, et ettepanek oli pigem lihtne ja siiras, kuid ootamatu. Rohkem detaile mees ettepaneku kohta avaldada ei soovinud. „Sõrmust valida ei olnud keeruline. Ma lihtsalt vaatasin ja tavaliselt on üks mingi asi, mis mulle meeldib. Usaldasin sisetunnet ja ostsingi selle.“

Ettepanekust mõtles mees juba pool aastat enne tegudeni jõudmist. „Mina abiellun esimest korda elus ja ma tegelikult tundsin suhteliselt ammu, et see on õige inimene. Ei olnud ühtegi hetke, mil ma oleks mõelnud, et see on vale otsus. Kindel otsus oli.“