Tapeetimine on hea näide sellistest remonditöödest, mida tasub ise teha. Päris lihtne see küll ei ole, kuid materjalitootjate juhtnööre, tapeedimüüja nõuandeid ja alljärgnevaid juhiseid järgides peaks kõik õnnestuma.

Tapeetimistööd vajavad planeerimist, nädalavahetuse jagu aega ning veidi julgust! Hangi tarvikud ja töövahendid ning asu asja kallale. Mõnesaja euro suurune kokkuhoid on garanteeritud ning kodu saab uued värvid ja värske hingamise.

Ettevalmistustööd

Hea sein tapeetimiseks on tasane, jäik, kuiv, puhas ja ühtlase värvusega. Vajaduse korral tuleb vana ja lahtine tapeet maha tõmmata, tasandada augud ja praod ning vanad ühenduskohad teraslabida ja seinatasandusseguga. Vajadusel tuleb pinnad enne tapeeditöid ka lihvida.

Kui kinnitusalus on ebaühtlase pinnaga nagu poorne kiudplaat või krohvimisalus, tuleks valida ebaühtlase pinnaga struktuurtapeet, mis hoiab mahukatest ettevalmistustöödest. Enne tapeetimist tuleks aluspind aga kliistriga katta.

Kui pudenevale krohvipinnale kavatsetakse liimida vinüülstruktuur- või tekstiiltapeet või kui alus on ebapuhas, töödeldakse alust esmalt krundiga ning seejärel tasandatakse.

Vana tapeediga kaetud seinale võib kleepida vaid pabertapeeti. Seda saab teha juhul, kui vana tapeet on sile, ühtlase värviga ning korralikult kinni. Kui tapeedikihte on rohkem kui üks, tuleks kogu vana tapeet seinalt maha võtta tapeediharjaga niisutamise tehnikaga, tapeedieemaldusaine või vedela kliistriga eemaldades. Kui vanas tapeedis hakkavad tekkima mullid ja tapeet tuleb seina küljest lahti, on seda lihtne tapeedilabida abil maha võtta. Vajaduse korral tuleb töötlust korrata.

Seinad, mis on eelnevalt värvitud, tuleb puhtaks pesta ja alküüdvärviga kaetud alused enne tapeetimist lihvida. Kindlasti tuleb ettevalmistustööde käigus järgida tasandussegu tootja poolt antud juhiseid.

Loe edasi Bauhofi Remondiblogist SIIT!