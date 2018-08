Eesti animafilm "Kapten Morten lollide laeval" linastub täna 82 Prantsusmaa kinos. Kokku linastub film 600 Prantsusmaa kinos, mis tähendab, et tegu on läbi aegade suurima välismaa kinolevis väljatuleva Eesti animafilmiga. Erilisust lisab asjaolu, et esindatud on kõik suuremad linnad, juba esimesel nädalal linastub film neljas kinos Pariisis.



Nukufilmi stuudiojuht Andres Männi sõnul on tegu harukordse sündmusega. "Morteni film on meie stuudio esimene täispikk koguperefilm ja on lausa imeline, et oleme juba esimese katsega jõudnud nii nõudliku ja filmiteadliku kinoturu, nagu seda on Prantsusmaa, kinolevisse. Samal ajal käivad läbirääkimised ka mitmete teiste riikidega. Lisaks oleme saanud palju kiidusõnu ka festivalidelt. Aastatepikkune töö hakkab vilju kandma. Film näeb välja täiesti fantastiline – nii lugu, kujundus, kaameratöö kui animatsioon on maailmatasemel. Paljud ei usu, et tegemist on Eesti filmiga, " rääkis Mänd.



Film jutustab loo nutikast poisist Mortenist, kes unistab sellest, et ühel heal päeval saab ka temast laevakapten - just nii nagu seda on tema isa. Olude sunnil peab leidlik ja krapsakas poiss elama kasuvanemate juures, kes temast aga suurt ei hooli. Morteni päevad mööduvad unistades ja mängulaeva ehitades ning läbi ime leiabki poiss end ise sellelt samalt mängulaevalt kapteni rollis. Või vähemalt nii ta arvab, kui leiab end laevalt koos putukatest koosneva meeskonnaga, kelle juhiks on ämblikukuninganna. Putukad pole aga sugugi sõbralikud ning Morten peab end maksma panema, et saada laev oma kontrolli alla. Seiklus võib alata!





Filmi režissöör on mitmete rahvusvaheliste auhindadega pärjatud Kaspar Jancis ja see on tehtud tema enda raamatu "Seiklus Salamandril ehk Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas" ainetel. Tegu on Jancise esimese täispika filmiga. "Kapten Morten lollide laeval" (rahvusvahelise pealkirjaga "Captain Morten and the Spider Queen) on nukuanimatsioonitehnikas film, mis on valminud Eesti, Iirimaa, Belgia ja Suurbritannia koostöös. Filmi valmimiseks on kulunud kokku seitse aastat. Koostööprojektis tegid kaasa Nukufilm, Telegael (Iirimaa), GRID-Animation (Belgia) ja Calon (Suurbritannia).



Rahvusvaheliselt linastub film inglise keeles ning tegelastele on hääle andnud rahvusvaheliselt tuntud iiri näitlejad Brendan Gleeson, Pauline McLynn, Ciaran Hinds ja Michael McElhatton, samuti ka komöödianäitlejad Jason Byrne, Tommy Tiernan ja Neil Delamere.



Eesti kinodesse jõuab film 2019. aasta märtsis.