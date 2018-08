AS Tallink Grupp teatas neljapäeval börsile, et lõpetab alates 15. novembrist kontserni kuuluva OÜ TLG Hotell Pirita Spa hotelli opereerimise, sest Tallinki suuraktsionär AS Infortar müüs hoone firmale BRE Hotels OÜ, vahendab ERRi uudisportaal.

Tehing olulist mõju AS Tallink Grupp-i konsolideeritud majandustulemusele ei avalda.

OÜ TLG Hotell juhatuse esimees Peter Roose sõnul jätkab Tallink kolme hotelli opereerimist Tallinnas ning ühe hotelli opereerimist Riias.

Spaahotelli asub käitama kodumaisel kapitalil põhinev BRE Hotels OÜ. Ostja BRE Hotels OÜ teatas, et lähiaastatel on plaanis teha hotellile ulatuslik uuenduskuur.