Täna pärastlõunal maksis majandus- ja taristuminster Kadri Simson tseremoniaalselt trammipileti eest isikliku pangakaardiga viibates, mis hiljemalt novembriks saab võimalikuks igale Tallinna liiklejale.

Viipemaksed jõuavad kõikidesse Tallinna trammidesse, bussidesse ja trollidesse hiljemalt novembriks, kui sõidukite piletimüügiseadmete tarkvara on uuendatud ning vajalikud seadistused kontaktivaba pangakaardi kasutuselevõtuks on tehtud.



Arvestades sellega, et Tallinna kodanikele on ühistransport juba tasuta, on uuendus mõeldud eelkõige juhusõitjate ning välismaalaste elu lihtsustamiseks.

Mis saab siis, kui liikleja rahakoti vahel on koos rohelise kaardiga viibatav pangakaart? Tehnoloogia väljatöötanud firma Ridango maksete juht Ivo Mehide sõnul nõuavad regulatsioonid, et prioriteedina suhtleks validaator eelkõige pangakaardiga. "Seda peab jälgima, millise kaardiga makse toimub. Samas on viipekaartide jõuväli tehtud väiksemaks kui praegu tavalistel kaartidel, seega näiteks läbi käekoti validaator ilmselt kaarti ei tuvasta."