Roheliste erakonna peasekretär Joonas Laks pöördus Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli, erakonnast lahkunud endise esimehe Artur Talviku ning europarlamendi saadiku Indrek Tarandi poole avaliku üleskutsega üheskoos "võimas comeback" teha, vahendas ERRi uudisportaal.

Artur Talvik kommenteeris ERRile, et sarnaselt rohelistele, on temagi eesmärgiks riik, mis töötab rahva tahte järgi, on innovaatiline ja avatud ökoriik.

"Aga selle vahel on üks takistus – partei," lisas Talvik, et sellise riigini võib jõuda ka liikumisega, mida võib formaalselt nimetada küll erakonnaks, aga kus tagatuba niite ei tõmba. "Kahjuks on see haigus külge jäänud nii Eestimaa Rohelistele kui ka Vabaerakonnale," sõnas Talvik.

"Kui Vabaerakond ja rohelised vabaneksid ennast rüüstavast parteilaste rüüst, võiksid nad üksteist võimendades Eesti poliitikas palju ära teha," ütles Talvik ja kutsus roheliste peaesekretäri üles asja arutama.

Teisipäeval ütles Talvik vastuseks ERR-i küsimusele, kes see seltskond võiks olla, kellega ta ühineb: "Võib olla see seltskond ühineb minuga."