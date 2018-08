Likvideeritava Versobanki varad ületavad teadaolevaid kohustusi ning kõik pangahoiused kuuluvad täies mahus hüvitamisele. Praeguseks on hoiustajatele välja makstud üle 177 miljoni euro.

Versobanki likvideerija KPMG partner Eero Kaup ütles, et juunis otsustati kõigile hoiustajatele kompenseerida ennetähtaegselt hoiustel ja arvetel olnud raha. Otsus puudutas kuni 200 000 euro suuruseid summasid ja veel täiendavalt 30 protsenti seda ületanud saldot. "Nüüdseks on selgunud, et saame välja maksta kõik hoiused, kuna likvideeritaval pangal on piisavalt rahalisi vahendeid," sõnab Kaup.

Ta rõhutas, et hoiuse väljamaksmiseks peavad kliendid esitama vastava avalduse. "Tänase seisuga ei ole avaldust esitanud 805 klienti, kelle saldo on kokku 4,6 miljonit eurot. Kutsun üles kõiki kliente avaldust esitama, seda ka juhul, kui arvel olnud summa ei olnud hoiustaja jaoks märkimisväärne."